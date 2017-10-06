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Совершившего тройной наезд на девушку в Костанае будут судить по нескольким статьям

6 октября 2017, 17:42

В результате ДТП девушка получила множественные травмы и проходит реабилитационное лечение.

Тридцатидвухлетний водитель ГАЗели, который в состоянии алкогольного опьянения совершил трижды наезд на девушку, предстанет перед судом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.

Подозреваемого будут судить по нескольким статьям.

«Около 01.15 часов 16 июля этого года, Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе «Кызылдаш» поселка Затобольск, ударил по лицам двух девушек А. и Г. Затем около 01.30 часов, после конфликта с Г., будучи лишенным права управления транспортным средством и в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль ГАЗели и трижды совершил наезд на Г. Девушка в этот момент находилась вместе со своими знакомыми на выходе с летней площадки кафе и ожидала такси», - пояснили в пресс-службе областного суда.

К слову, 25-летняя девушка в результате наездов получила множество телесных повреждений и была доставлена в Костанайскую городскую больницу, где ей своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. По информации облсуда, сейчас она проходит лечение в Челябинской области.

Жанна Мусабаева
Фото с сайта inform.kz


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