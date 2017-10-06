Совершившего тройной наезд на девушку в Костанае будут судить по нескольким статьям
6 октября 2017, 17:42
В результате ДТП девушка получила множественные травмы и проходит реабилитационное лечение.
Тридцатидвухлетний водитель ГАЗели, который в состоянии алкогольного опьянения совершил трижды наезд на девушку, предстанет перед судом, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».
Дело поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Костанайской области.
Подозреваемого будут судить по нескольким статьям.
«Около 01.15 часов 16 июля этого года, Б., находясь в состоянии алкогольного опьянения в кафе «Кызылдаш» поселка Затобольск, ударил по лицам двух девушек А. и Г. Затем около 01.30 часов, после конфликта с Г., будучи лишенным права управления транспортным средством и в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль ГАЗели и трижды совершил наезд на Г. Девушка в этот момент находилась вместе со своими знакомыми на выходе с летней площадки кафе и ожидала такси», - пояснили в пресс-службе областного суда.
К слову, 25-летняя девушка в результате наездов получила множество телесных повреждений и была доставлена в Костанайскую городскую больницу, где ей своевременно оказали квалифицированную медицинскую помощь. По информации облсуда, сейчас она проходит лечение в Челябинской области.
Жанна Мусабаева
Фото с сайта inform.kz
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4881972-e91270725b91efd57ed4ab4eed90b226
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...