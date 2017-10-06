Певица Ева Бехер: В Казахстане беременность незамужней девушки - грех, стыд, уят

В аулах мораль средневековья, дочерей, "опозоривших" семью, готовы распять, говорит певица, продюсер, наставник проекта "Голос Казахстана" Ева Бехер, отвечая на вопрос Zakon.kz том, почему у нас периодически выбрасывают новорожденных младенцев.









- Вся беда в двойной морали, что позволено мужчинам - табу для женщин. Набивший уже оскомину «уят»...





Девочки боятся рассказать даже самым близким об отношениях вне брака. Беременность незамужней девушки - грех, стыд, уят. В аулах мораль средневековья, дочерей, "опозоривших" семью, готовы распять. Страшно. Дико. Бесчеловечно. Убийство собственного младенца для такой девочки меньший грех, чем возвращение домой с внебрачным ребенком.





Ну и еще экономическая ситуация в стране. И крах образовательной системы. Мы незаметно вырастили поколение нищих духом. Доэкспериментировались… Зато молоденькие девочки покрыли пустые головы платками... Туда, где теряет силу здравый смысл, образование и воспитание, приходят шарлатаны, радикалы и прочая нечисть..

Напомним , сегодня алматинцы были в очередной раз шокированы тем, что в кустах нашли новорожденного младенца, девочку 5-6 дней от роду.









Комментируя эту ситуацию, президент ОФ "Институт равных прав и равных возможностей Казахстана", директор приюта "ARASHA" для жертв бытового насилия, член экспертного совета Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК Маргарита Ускембаева отметила: «Причины таких случаев в том, что, во-первых, у нас нет сексуального воспитания девочек, во-вторых, сексуальное насилие в отношении девочек носит латентный характер. В-третьих, мне стало известно, что в Актау или Атырау 200 случаев ранней беременности, причем в среде девочек из семей оралманов. Причина, может быть, в отношении местных мужчин к оралманам.





В-четвертых, с ухудшением экономической ситуации в стране происходит рост насилия в семье как в приватной сфере и в основном жертвы - девочки. А так как девочки не понимают, что их насилуют, то не могут об этом пожаловаться или что им угрожают взрослые - отцы, братья, матери.





В-пятых, безнадзорность девочек также приводит к ранней беременности. Вот у нас в приют поступила молодая женщина 20 лет, у нее трое детей. 3-летний сын и 2-летняя дочь в детдоме, 6-месячный сын на руках и еще она на первом месяце беременности. Ее привезла полиция, у нее есть мать, но неблагополучна и не может помочь дочери в уходе за детьми, а сожители менялись и подвергали ее насилию.









Л айла Ахметова, профессор КазНУ им. аль-Фараби считает, что причинами того, что у нас периодически выбрасывают новорожденных младенцев является: безграмотность в отношении полов; уят - воспитание в доме, особенно матери и со стороны женщин; себялюбие; нет информации или ее мало в отношении домов мамы и помощи, нет информирования в школе, среди девочек и прочее; падение культуры, традиций». По мнению профессора, необходимо больше проводить информирование и работы среди молодёжи по этому вопросу.





Торгын Нурсеитова

Фото alashinform.kz











