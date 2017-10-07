Пешехода в Алматы сбили в 200 метрах от перехода

Вечером в пятницу, 6 октября, в Алматы сбили пешехода, который пересекал проезжую часть в неположенном месте, в 200 метрах от пешеходного перехода,

Авария произошла на проспекте Райымбека, восточнее Калкаманской больницы. Как рассказали водители двух автомашин, человек перебегал дорогу в неположенном месте. Перепрыгнув отбойник, он выбежал на проезжую часть. В это время по среднему ряду двигался Mercedes. Водитель, увидев пешехода, резко ударил по тормозам. Пешеход растерялся и остановился прямо перед несущимся на него автомобилем. Столкновения избежать не удалось: Mercedes сбил мужчину. От удара его откинуло влево. По крайнему левому ряду в это время, чуть позади Mercedes, ехала Toyota Windom, в которую также попал сбитый мужчина.

Все вещи пешехода разлетелись по дороге. В крайне тяжелом состоянии мужчину госпитализировали в больницу.

Стоит отметить, что пешеходный переход находится буквально в 150-200 метрах от того места, где мужчина решил «сократить» себе путь.