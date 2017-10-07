В Алматы 5 молодых людей получили по 11 лет лишения свободы за избиение профессора

Адвокаты намерены обжаловать приговор. На это у них есть 15 суток.

В Алматы сегодня вынесли приговор группе молодых людей, которые избили и ограбили профессора. Каждый получил по 11 лет лишения свободы. Что касается потерпевшего, профессор Агыбай Смагулов преподавал сразу в нескольких университетах города, сообщает ТК " Астана ".





Инцидент произошёл в начале этого года. Пятеро молодых парней ворвались в дом преподавателя и похитили более 20 миллионов тенге. Обвиняемые признались, что преступление было спланировано.





Дело об ограблении алматинского преподавателя Агыбая Смагулова рассматривалось в суде полгода. На скамье подсудимых пятеро молодых людей Ержан Палманов, Ерик Кыстаубаев, Адилет Косыбаев, Данияр Абдыханов и Мадияр Алтынбек. Им инкриминировали «Разбойное нападение». По материалам дела, в начале этого года они ворвались в дом профессора и, избив его, похитили 23 миллиона тенге.





"Суд постановил: Ержана Палманова, Ерика Кыстаубаева, Адилета Косыбаева признать виновными в совершении преступления и назначить им наказание в виде 11 лет лишения свободы. У Данияра Абдыханова имеется не отбытый ранее срок наказания. В виду этого общий срок наказания данного подсудимого равен 13 годам лишения свободы. Подсудимого Мадияра Алтынбека признать виновным в совершении преступления и назначить ему наказание в виде десяти лет лишения свободы", - зачитал приговор судья специализированного межрайонного уголовного суда г. Алматы Бахытхан Бакирбаев.





Молодые люди свою вину полностью признали и раскаялись. Агыбай Смагулов говорит, что решением суда полностью согласен. Сумму в 23 миллиона тенге мужчина копил на лечение сына.





"У нас намечалась поездка на лечение сына. Он у нас является инвалидом первой группы по зрению. И мы готовились к поездке. В эту сумму вошла стоимость часов подарочных. Поэтому она так звучит в большом объеме. Вор должен сидеть в тюрьме. Это свершилось. Я думаю, это будет большим уроком для молодежи", - сказал потерпевший.





А семьи - теперь уже осужденных - с приговором суда не согласны.





Отбывать наказание молодые люди будут в колониях строгого режима. Кроме того, с них суд взыскал компенсацию материального вреда. Палманов, Кыстаубаев, Косыбаев и Абдыханов должны будут выплатить потерпевшему 13 миллионов тенге, а Мадияр Алтынбек 821 тысячу тенге. Адвокаты же намерены обжаловать приговор. На это у них есть 15 суток.



