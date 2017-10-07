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В ДТП погиб вице-премьер Кыргызстана Темир Джумакадыров

7 октября 2017, 11:01

По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу, из-за чего и случилась авария.

Сегодня утром, 7 октября, примерно в 7.30 на автодороге Бишкек - Чалдовар на 36-м км в ДТП погиб вице-премьер-министр Кыргызстана Темир Джумакадыров, сообщает kaktus.media.

По данным милиции, его машина, за рулем которой был водитель вице-премьера, врезалась в КамАЗ. В результате погибли трое: Темир Джумакадыров, водитель и помощник Нурлан Джамгырчиев. Водитель КамАЗа доставлен в больницу. ДТП произошло в районе села Садового Московского района.

Как сообщили в правительстве, вице-премьер-министр направлялся в Талас для проверки избирательных участков. По предварительным данным, водитель КамАЗа выехал на встречную полосу, из-за чего и случилась авария.

У Темира Джумакадырова остались жена и четверо детей.

Фото: kaktus.media

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