В Костанайской области горел автобус с пассажирами

Пассажиров пересадили в другой автобус и они продолжили поездку.

5 октября на пульт пожарной части ПЧ-10 посёлка Затобольск поступило сообщение, о том, что по Фёдоровской трассе около села Озерное горит автобус, передает alau.kz





«К месту вызова прибыл Камкор-1 прибыл к месту вызова. Там уже находились сотрудники полиции. На момент прибытия установлено, что в моторном отсеке автобуса произошло возгорание с распространением огня за пределы моторного отсека на площади 2 кв.м. Возгорание своими силами потушил водитель автобуса», — сообщили в пресс-службе ДЧС. Жертв и пострадавших нет. 17 пассажиров самостоятельно покинули автобус маршрутом «Житикара-Челябинск».





Автотранспорт 1998 года выпуска. Пассажиров пересадили в другой автобус и они продолжили поездку.



