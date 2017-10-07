В Костанайской области горел автобус с пассажирами
7 октября 2017, 12:33
Пассажиров пересадили в другой автобус и они продолжили поездку.
5 октября на пульт пожарной части ПЧ-10 посёлка Затобольск поступило сообщение, о том, что по Фёдоровской трассе около села Озерное горит автобус, передает alau.kz.
«К месту вызова прибыл Камкор-1 прибыл к месту вызова. Там уже находились сотрудники полиции. На момент прибытия установлено, что в моторном отсеке автобуса произошло возгорание с распространением огня за пределы моторного отсека на площади 2 кв.м. Возгорание своими силами потушил водитель автобуса», — сообщили в пресс-службе ДЧС. Жертв и пострадавших нет. 17 пассажиров самостоятельно покинули автобус маршрутом «Житикара-Челябинск».
Автотранспорт 1998 года выпуска. Пассажиров пересадили в другой автобус и они продолжили поездку.
Фото: alau.kz
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