Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с днем рождения
7 октября 2017, 14:20
Нурсултан Назарбаев пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.
Глава государства Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Акорды.
Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с днем рождения, пожелал здоровья, благополучия и успехов на высоком государственном посту.
В ходе беседы главы государств обсудили актуальные вопросы двустороннего сотрудничества, а также региональной и международной повестки дня.
Фото: Казинформ
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