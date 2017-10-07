Подростки угнали машину и попали в аварию в Атырауской области

Двое 15-летних подростков из села Ганюшкино Курмангазинского района обвиняются в краже чужого имущества. Один из них - учащийся колледжа в Атырау, второй - ученик районной школы. Они посреди ночи вскрыли ножом дверь чужого автомобиля ВАЗ 2110 и угнали его.





- Владелец обнаружил пропажу утром и сразу же подал заявление в районный УВД. В результате оперативных действий автомобиль был найден возле села, но уже в перевернутом состоянии. Двое угонщиков в этой аварии не пострадали, но, понятно, что автомобиль поврежден, - сообщила пресс-секретарь областного ДВД Назымгуль Кайсагалиева.





Владелец автомобиля оценивает ущерб в 600 тысяч тенге. В связи с тем, что подозреваемые не достигли совершеннолетия, с них взята подписка о невыезде и ведется следствие по уголовному делу.