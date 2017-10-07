В Анталье перевернулся туристический автобус, есть погибшие
7 октября 2017, 19:46
В аварии погибли трое и ранены 10 человек.
В Манавгатском районе Антальи произошло ДТП с туристическим микроавтобусом. Как сообщает CNN Türk, в аварии погибли трое и ранены 10 человек, передает Life.ru.
Транспорт перевернулся, когда микроавтобус направлялся в Манавгат.
В результате несчастного случая три человека в акушерке потеряли свою жизнь. Один из раненых был удален из больницы с машинами скорой помощи.
Из раненых было известно, что состояние тяжелое.
Фото: lenta.ru
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