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В Анталье перевернулся туристический автобус, есть погибшие

7 октября 2017, 19:46

В аварии погибли трое и ранены 10 человек.

В Манавгатском районе Антальи произошло ДТП с туристическим микроавтобусом. Как сообщает CNN Türk, в аварии погибли трое и ранены 10 человек, передает Life.ru.

Транспорт перевернулся, когда микроавтобус направлялся в Манавгат.

В результате несчастного случая три человека в акушерке потеряли свою жизнь. Один из раненых был удален из больницы с машинами скорой помощи.

Из раненых было известно, что состояние тяжелое.

Фото: lenta.ru

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