В Анталье перевернулся туристический автобус, есть погибшие

В аварии погибли трое и ранены 10 человек.

В Манавгатском районе Антальи произошло ДТП с туристическим микроавтобусом. Как сообщает CNN Türk, в аварии погибли трое и ранены 10 человек , передает , передает Life.ru.





Транспорт перевернулся, когда микроавтобус направлялся в Манавгат.





В результате несчастного случая три человека в акушерке потеряли свою жизнь. Один из раненых был удален из больницы с машинами скорой помощи.





Из раненых было известно, что состояние тяжелое.



