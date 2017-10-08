В Алматы пьяная молодежь на BMW X5 в хлам разбили несколько машин и убежали в кусты

После появился чей - то пожилой родственник и доказывал, что это он был за рулем.

В Алматы поздним субботним вечером по ул.Саина, не доезжая до ул.Толе би произошло массовое ДТП,





По словам очевидцев, водитель на BMW X5 летел по ул.Саина вверх на бешеной скорости и перед ним ехали Toyota Camry (V30) и Volkswagen Golf.





BMW X5 пошел на обгон Camry и ударил ее в левое переднее крыло, Toyota откинуло в Golf, ехавший справа.





Дальше BMW X5 залетел на бордюр, где автомобиль снес указатель. После чего, перевернулся, сверху упал на Toyota Camry (XV10) и уже после отлетел, встал на колеса и остановился только у арыка в деревьях.





Со слов очевидцев, из BMW X5 выбежали четверо молодых и скорее всего? не трезвых ребят. Они моментально скрылись, убежали во дворы в мкр.Аксай.





А пока ждали скорую помощь и полицейский патруль, на месте ДТП появился, водитель BMW X5, но уже не молодой парень, а заметно постаревший мужчина. Он утверждал, что это он был за рулем, однако участники ДТП все как один, доказывали обратное.





Очевидцы, предположили, что испугавшись молодые парни позвонили родственнику, который, как говорится, согласился все взять на себя. Он даже протиснулся к своему, якобы авто и всячески пытался потрогать руль, наверное, чтобы оставить свои отпечатки пальцев.





По предварительным данным, пострадал, к счастью, один только водитель Toyota Camry (V30). С различными травмами его забрали в больницу. Остальные отделались испугом и синяками.







































































































