В Подмосковье пенсионер устроил четыре ДТП за 20 секунд

На кадрах видно, как водитель сдает задним ходом и врезается в оказавшийся у него на пути Kia, который, в свою очередь, сталкивается со стоящим рядом Mercedes. После этого машина по непонятным причинам разгоняется и таранит находящийся возле дома фургон.





Затем мужчина по кругу объехал двор, "удачно разминулся" со встречной легковушкой и врезался в припаркованный автомобиль.





Как сообщает "360" со ссылкой на авторов видео, пожилой человек объяснил произошедшее тем, что перепутал педали.





Видеозапись опубликована в интернете 7 октября.







