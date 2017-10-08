В Подмосковье пенсионер устроил четыре ДТП за 20 секунд
8 октября 2017, 14:22
Пожилой человек объяснил произошедшее тем, что перепутал педали.
Пожилой водитель за 20 секунд устроил четыре ДТП во дворе дома в подмосковном Красногорске. Запись инцидента, попавшего в объектив камеры наблюдения, опубликовал на YouTube телеканал "360", сообщает РИА Новости.
На кадрах видно, как водитель сдает задним ходом и врезается в оказавшийся у него на пути Kia, который, в свою очередь, сталкивается со стоящим рядом Mercedes. После этого машина по непонятным причинам разгоняется и таранит находящийся возле дома фургон.
Затем мужчина по кругу объехал двор, "удачно разминулся" со встречной легковушкой и врезался в припаркованный автомобиль.
Как сообщает "360" со ссылкой на авторов видео, пожилой человек объяснил произошедшее тем, что перепутал педали.
Видеозапись опубликована в интернете 7 октября.
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