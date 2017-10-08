Избивший до смерти сослуживца солдат арестован в Караганде

Районный суд в Караганде арестовал на два месяца военнослужащего войсковой части № 44841 Министерства обороны, подозреваемого в избиении до смерти солдата, передает МИА «Казинформ»





Судья Казыбекбийского районного суда Караганды Руслан Мукатаев удовлетворил ходатайство следователя Карагандинского отдела центрального региона военно-следственного управления МВД об аресте солдата на период расследования.





«Изучив доводы, изложенные в ходатайстве следователя, суд постановил: избрать в отношении следственно-арестованного меру пресечения «соде¬ржание под стражей», - огласил постановление судья Руслан Мукатаев.





Суд не предрешал вопрос о виновности либо невиновности подозреваемого в смерти солдата, а лишь обеспечил условия органу следствия для проведения объективного расследования. Военнослужащий доставлен в следственный изолятор АК 159/1. Он подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 440 Уголовного кодекса «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее смерть человека».





Напомним, 19-летний солдат Е. Жексембай был избит до смерти за казармой на территории войсковой части № 44841 Министерства обороны в городе Приозерске Карагандинской области. Правоохранительные органы задержали сослуживца. Оба - призывники весеннего призыва из Южно-Казахстанской области. В отношении подозреваемого расследуется уголовное дело по части 4 статьи 440 Уголовного кодекса «Нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности, повлекшее смерть человека».



