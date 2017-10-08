В Костанайской области застрелился молодой конвоир ИВС
8 октября 2017, 16:09
По данному факту проводится расследование по статье «Доведение до самоубийства».
В Рудном сотрудник ИВС совершил суицид. Информацию в ответе на официальный запрос подтвердили в Костанайской областной прокуратуре. Происшествие случилось ночью 1 октября, сообщает alau.kz
«В 1 час 30 минут 24-летний конвоир ИВС УВД города Рудного покончил жизнь, самоубийством, застрелившись из табельного оружия. Предположительная причина суицида — ссора с девушкой»,- сообщил начальник управления Костанайской областной прокуратуры.
По данному факту проводится расследование по статье «Доведение до самоубийства».
Фото: alau.kz
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