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В Костанайской области застрелился молодой конвоир ИВС

8 октября 2017, 16:09

По данному факту проводится расследование по статье «Доведение до самоубийства».

В Рудном сотрудник ИВС совершил суицид. Информацию в ответе на официальный запрос подтвердили в Костанайской областной прокуратуре. Происшествие случилось ночью 1 октября, сообщает alau.kz

«В 1 час 30 минут 24-летний конвоир ИВС УВД города Рудного покончил жизнь, самоубийством, застрелившись из табельного оружия. Предположительная причина суицида — ссора с девушкой»,- сообщил начальник управления Костанайской областной прокуратуры.

По данному факту проводится расследование по статье «Доведение до самоубийства».

Фото: alau.kz

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