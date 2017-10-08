Игровой автомат похитили из магазина в Шахтинске

Грабители планировали унести оборудование в другое место и вскрыть, рассчитывая, что там могут находиться деньги.

Приехав в город Шахтинск из Караганды, двое мужчин вынесли из торгового зала игровой автомат, передает передает МИА «Казинформ»





Автомат принимал ставки в виде денег. Грабители планировали унести оборудование в другое место и вскрыть, рассчитывая, что там могут находиться деньги. Однако преступников заметили местные жители и стали задавать вопросы. Грабители тут же скрылись, бросив игровой автомат.





По информации пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области, задержаны подозреваемые, 1993 и 1978 годов рождения. «Проводится досудебное расследование по статье 24-178 Уголовного кодекса «Попытка грабежа», - сообщили в пресс-службе ДВД.



