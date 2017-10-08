Игровой автомат похитили из магазина в Шахтинске
8 октября 2017, 17:54
Грабители планировали унести оборудование в другое место и вскрыть, рассчитывая, что там могут находиться деньги.
Приехав в город Шахтинск из Караганды, двое мужчин вынесли из торгового зала игровой автомат, передает МИА «Казинформ».
Автомат принимал ставки в виде денег. Грабители планировали унести оборудование в другое место и вскрыть, рассчитывая, что там могут находиться деньги. Однако преступников заметили местные жители и стали задавать вопросы. Грабители тут же скрылись, бросив игровой автомат.
По информации пресс-службы департамента внутренних дел Карагандинской области, задержаны подозреваемые, 1993 и 1978 годов рождения. «Проводится досудебное расследование по статье 24-178 Уголовного кодекса «Попытка грабежа», - сообщили в пресс-службе ДВД.
Фото: inform.kz
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