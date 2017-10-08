В Амстердаме попробуют научить ворон убирать мусор с улиц

Об интеллекте ворон известно давно и на эту тему проведено множество исследований.

Находчивые инженеры из Амстердама решили, что пора использовать интеллект ворон во благо города. Так был создан стартап Crowded Cities, призванный обучить птиц убирать улицы , передает , передает Моя планета

Не то чтобы на улицах Амстердама слишком грязно, но всякое случается. Об интеллекте ворон известно давно и на эту тему проведено множество исследований. В рамках стартапа планируется установить в парках автоматы с открытым верхом, которые будут выдавать арахис в обмен на мусор и окурки, сообщает The Next Web.





Чтобы птицы научились выстраивать причинно-следственные связи, на автомат положат еду и окурки, а арахис периодически будет выдаваться воронам «бесплатно».





Потом поощрения все-таки закончатся, и ворона начнет двигать мусор клювом и в результате столкнет его в урну внутри автомата. Это будет победа, поэтому птица снова получит арахис.









Затем начнется уровень сложнее: вокруг автомата будут специально разбросаны окурки и мусор. Птица таким образом поймет, что ахарис ей достанется за окурок.

С точки зрения экологов, это не слишком приятный опыт для ворон — вред от потухших сигарет слишком огромен для всей окружающей среды, в том числе и для птиц. Инженеры готовы подумать над альтернативами.

При этом вороны — лучшие претенденты на участие в подобном стартапе. Одно из последних исследований, проведенных в Швеции, показало, что эти птицы умны так же, как приматы или четырехлетние человеческие дети.



