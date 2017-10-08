В Казахстане повысят уровень антитеррористической защищенности военных объектов
8 октября 2017, 22:03
Главный военный прокурор также отметил боеготовности личного состава.
В Астане прошло заседание коллегии Главной военной прокуратуры под председательством главного военного, на котором обсуждены итоги реализации в войсках Государственной программы по противодействию экстремизму и терроризму на 2013-2017 годы, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.
«В своем выступлении Главный военный прокурор обратил внимание руководителей военных ведомств на недостатки и необходимость повысить уровень антитеррористической защищенности военных объектов, боеготовности личного состава, усиления взаимодействия с уполномоченными госорганами», - говорится в сообщении пресс-службы.
В обсуждении приняли участие руководители военных ведомств, личный состав Главной военной прокуратуры, региональные и гарнизонные военные прокуроры, командование воинских частей и учреждений.
По итогам обсуждения рассмотренного вопроса принято соответствующее решение.
Фото: bap.prokuror.kz
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