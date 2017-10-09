Вопросы банкротства физических и юридических лиц обсудили в «Ак жоле»

В партии «Ак жол» в режиме видеоконференцсвязи обсудили вопросы несостоятельности и банкротства физических и юридических лиц – «круглый стол», организованный совместно с Союзом профессиональных управляющих в процедурах банкротства «Жетысу» собрал депутатов, представителей госорганов, Верховного суда, предпринимателей, конкурсных и антикризисных управляющих из всех регионов Казахстана, сообщает Zakon.kz.





Как сообщает пресс-служба, в 2013 г. правительство отказалось включить подготовленный депутатами «Ак жола» раздел о банкротстве физлиц в закон «О реабилитации и банкротстве». В этой связи ДПК «Ак жол» заявила о намерении самостоятельно разработать отдельный закон о банкротстве физлиц и ИП. В декабре 2015 года фракция инициировала законопроект в защиту социальных прав граждан, оказавшихся неспособными оплачивать ипотеку и кредиты в банках. Межведомственной комиссией проект не был поддержан, т.к. в ходе заседания стало известно, что аналогичный законопроект готовится минфином совместно с Всемирным банком и запланирован к принятию на 2017 г.





Как отметил Азат Перуашев, во всем мире процедуры банкротства призваны помогать в тяжелой ситуации и означают «перезагрузку» и сохранение предприятия. У нас же эти процедуры ассоциируются с ликвидацией предприятия.





В ходе «круглого стола» представитель КГД Елена Мотовилова презентовала подготовленный Минфином законопроект «О восстановлении платежеспособности граждан РК». Она отметила, что его принятие планируется синхронизировать с введением всеобщего декларирования доходов.





Руководитель Союза «Жетысу» Марияш Кабикенова в своем выступлении указала на целый ряд проблем, с которыми сталкиваются профессиональные управляющие в процедурах банкротства.





Управляющий директор Центра правового обеспечения Ассоциации финансистов Алиби Утеулов рассказал о международном опыте банкротства и реабилитации, о необходимости применения практики специализированных судов по банкротству. Кроме того, он указал на некоторые пробелы разработанного законопроекта.





Клара Утетлеуова из Верховного суда подчеркнула, что разработчик так и не представил информацию о количестве должников. Она считает, что принятие закона повлечет дополнительную нагрузку на судебную систему.





Председатель Общественного совета при Минфине Борис Парсегов подверг жесткой критике представленный госорганом законопроект.





«Название законопроекта вводит в заблуждение, не определяется основное понятие «платежеспособность», очень много пробелов и противоречий в тексте, много вопросов, но нет ответов. Такой документ невозможно улучшить замечаниями и предложениями, он должен быть возвращен на доработку», - заявил он.





Позицию Парсегова поддержали участники «круглого стола» - все его доводы встречались аплодисментами.





В ходе дискуссии выступили конкурсные управляющие из Кызылординской, Акмолинской, Карагандинской областей, Астаны. Они рассказали о текущей ситуации в организации процедур банкротства и реабилитации, озвучили свои предложения по усилению статуса банкротных управляющих, обратились с вопросами к представителю Минфина.





Выступающие указали на неэффективную работу Комитета госдоходов в регионах.





Подводя итоги «круглого стола», А. Перуашев отметил, что поднятые в ходе встречи вопросы найдут свое продолжение в дальнейшей работе фракции ДПК «Ак жол»: будут подготовлены соответствующие поправки, при необходимости – депутатские запросы.



