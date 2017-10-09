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МИД: В ДТП с автобусом и поездом пострадал еще один казахстанец

9 октября 2017, 17:42

Он в момент аварии находился в автобусе.

Стало известно об еще одном казахстанце, пострадавшем при столкновении поезда и автобуса во Владимирской области РФ. По уточненным данным, Нарбаев является жителем Южно-Казахстанской области.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК, передает Today.kz.

По сведениям пресс-службы, пострадавший был знаком с водителями, он собирал деньги в момент, когда они возвращались из Владимирской области в Казахстан. Нарбаев получил незначительные травмы. Его уже выписали из больницы.

Напомним, 6 октября примерно в 3 часа 30 минут на ЖД станции «Покров» во Владимирской области РФ пассажирский автобус с казахстанским регистрационным номером UDA668 регион 13 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. В пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб.

Фото: rferl.org

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