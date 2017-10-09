МИД: В ДТП с автобусом и поездом пострадал еще один казахстанец

Он в момент аварии находился в автобусе.

Стало известно об еще одном казахстанце, пострадавшем при столкновении поезда и автобуса во Владимирской области РФ. По уточненным данным, Нарбаев является жителем Южно-Казахстанской области.





Об этом сообщили в пресс-службе МИД РК, передает Today.kz





По сведениям пресс-службы, пострадавший был знаком с водителями, он собирал деньги в момент, когда они возвращались из Владимирской области в Казахстан. Нарбаев получил незначительные травмы. Его уже выписали из больницы.





Напомним , 6 октября примерно в 3 часа 30 минут на ЖД станции «Покров» во Владимирской области РФ пассажирский автобус с казахстанским регистрационным номером UDA668 регион 13 выехал на запрещающий сигнал светофора, в результате чего произошло столкновение с поездом. В пассажирском автобусе находились 55 граждан Узбекистана и два водителя, гражданина Казахстана, один из них погиб.





Фото: rferl.org



