В Китае мост начал "трескаться" под ногами туристов
9 октября 2017, 20:01
Администрация округа Восточный Тайханьшань заявила, что трескающееся стекло — это панель со спецэффектами.
Стеклянный мост в Китае, расположенный на высоте 1180 метров, начал "трескаться" под ногами туристов. Видео опубликовано на YouTube, передает РИА Новости.
На кадрах видно, как гид туристической группы переходит на прозрачную часть моста, после чего на стекле появляются трещины и раздаются характерные звуки. Мужчина падает на колени и начинает кричать.
Однако в этот момент навстречу ему по тому же участку моста идет другой человек, который выглядит совершенно спокойным.
После того, как видео вызвало переполох в местных соцсетях, администрация округа Восточный Тайханьшань объяснила СМИ, что трескающееся стекло — это панель со спецэффектами, установленная на нескольких участках моста для привлечения внимания туристов.
Фото: AFP 2017 / Fred Dufour
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