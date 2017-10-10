10 октября на западе Казахстана возможен дождь
10 октября 2017, 06:00
Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
На большей части территории Казахстана сохранится ясная погода без осадков, лишь на западе ночью и утром будет небольшой дождь, сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".
Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.
На севере и на востоке ночью и утром - туман.
В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.
В Актюбинской области Мугоджарском районе ветер 18 м/с.
В Жамбылской области ветер 15-20, порывы 23 м/с.
В Карагандинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами туман.
В Астане: ясно, +9°.
В Алматы: ясно, +12°.
Подробный прогноз погоды смотрите здесь.
Фото: Плейкаст
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882385-23939d524a08c1e5877f2a175a2e6d99
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...