10 октября на западе Казахстана возможен дождь

Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.

На большей части территории Казахстана сохранится ясная погода без осадков, лишь на западе ночью и утром будет небольшой дождь , сообщает Zakon.kz со ссылкой на РГП "Казгидромет".





Местами по республике ожидаются усиление ветра, на юге с пыльной бурей.





На севере и на востоке ночью и утром - туман.





В Алматинской области в районе Жаланашколя усиление ветра 18-23 м/с.





В Актюбинской области Мугоджарском районе ветер 18 м/с.





В Жамбылской области ветер 15-20, порывы 23 м/с.





В Карагандинской, Южно-Казахстанской, Кызылординской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, в Кызылординской области с пыльной бурей. В Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской областях ночью и утром местами туман.



