Азат Перуашев требует защитить рынок от недобросовестного импорта

От 40% до 60% ввозимой в Казахстан продукции не проходят контроль на безопасность.

Азат Перуашев требует поддержать отечественных производителей от несправедливой конкуренции и защитить рынок от недобросовестного импорта: от 40% до 60% ввозимой в Казахстан продукции не проходят никакого контроля на безопасность. Об этом председатель фракции «Ак жол» заявил на пленарном заседании Мажилиса в прошлую среду, сообщает Zakon.kz.





Перуашев отметил, что последние годы СМИ приводили примеры продажи так называемых «мясных кубов говядины» (состоящей на самом деле из отходов свинины и птицы, химических ароматизаторов и красителей, которые затем перерабатываются в якобы «говяжий» фарш, колбасы, пельмени, поступающие на полки наших магазинов); ДТП с трагическими исходами по причине небезопасных запчастей и комплектующих; обрушений зданий, возводимых с нарушениями техрегламентов и СНИПов, пищевых отравлений и т.д.





«Все эти факты прямо связаны с существующими пробелами в контроле соблюдения техрегламентов. Очевидно, что торговля такой продукцией намного выгоднее, чем производство безопасных и качественных товаров.

Это приводит к недобросовестной конкуренции и вытеснению честных производителей», - подчеркнул он.





Перуашев привел пример как 3 ноября 2014 г. в ходе заседания Комитета по экономической реформе и региональному развитию Мажилиса Парламента, орган по защите прав потребителей озвучил данные о том, что от 40% до 60% ввозимой в Казахстан продукции не проходят никакого контроля на соответствие требованиям техрегламентов. По итогам того заседания Комитет официально. направил министерствам инвестиций и развития и национальной экономики список из 16 рекомендаций, большинство из которых так и не реализованы, а ситуация продолжает оставаться тревожной.





«До сих пор нет понимания, на какой именно госорган возложен контроль за соблюдением техрегламентов, включая потребительскую и пищевую продукцию. Обществу неизвестно, за кем осталась эта функция после реорганизации КЗПП. Нет завершённой системы изъятия товаров, не соответствующих нормам безопасности. В результате, даже установив факт отравления, например, одним продуктом, госорганы не всегда могут изъять всю партию, что приводит к риску продолжения отравлений», - добавил руководитель «Ак жола».





По его мнению, одной из причин засилья недобросовестного импорта, стала ст.301 Таможенного кодекса о так называемом «условном выпуске», позволяющая импортёрам ввозить товары, а документы о соответствии требованиям безопасности представлять когда-нибудь в будущем, без ограничения сроков.





И даже в случае выявления недоброкачественной продукции, их ожидают крайне мягкие наказания - например, штраф в 200 МРП без изъятия самого опасного товара. Так, один из импортёров в ВКО подвергался подобным штрафам более 130 раз, что не мешает ему продолжать ввозить ядовитые детские игрушки и травить детей.





Кроме того, Перуашев считает, что есть вопросы достоверности имеющихся сертификатов соответствия. В качестве примера он привел случаи выдачи сертификата казахстанского производства (СТ-КЗ) на бананы. «Был случай, когда предприятие выигрывает тендер по сертификату, выданному на трансформаторы, произведенные другим заводом, тогда как сам этот завод к тендеру даже не допускается. И таких примеров более чем достаточно», - сказал он.





В этой связи фракция «Ак жол» предлагает определить уполномоченный госорган, ответственный за контроль безопасности обращаемой на рынке продукции. А также кардинально усилить ответственность за нарушения требований техрегулирования, доработать вопрос по изъятию из обращения на рынке продукции, которая не соответствует требованиям техрегламентов.



