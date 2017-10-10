Казахстанских блогеров приравнивать к СМИ не планируется

Поправки по вопросам информации и коммуникаций такой нормы не предусматривают.

Министру информации и коммуникаций РК на сайте egov.kz был задан вопрос в отношении статуса блогеров, сообщает Zakon.kz.





«Прошу уточнить, не будет ли в новом законопроекте в области информации и коммуникаций урегулировано понятие блога, как допустим, это сделано в Российской Федерации, где блогер (владелец сайта и (или) страницы сайта в сети «Интернет») с ежедневной аудиторией в более чем 3000 человек на законодательном уровне приравнен к средствам массовой информации.

С 2014 года «Закон о блогерах» обязал всех российских блоггеров с аудиторией в более чем 3000 человек в день регистрироваться в Роскомнадзоре», - задал вопрос казахстанец. - Кроме этого, на них наложили ряд ограничений в публикации материалов, которые повторяют требования к любому официальному СМИ».





На что Д.Абаев ответил, что « проекте закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам информации и коммуникаций» нет норм, регулирующих понятие «блогер»».







