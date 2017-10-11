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В Алматы задержан предприниматель за взятку сотруднику налогового управления

11 октября 2017, 09:44

Мужчина хотел избежать административной ответственности за выявленные нарушения во время налоговых проверок.

Сотрудники Управления внутренней безопасности Департамента государственных доходов по г. Алматы на рынке «Ожет» задержали предпринимателя за дачу взятки в размере 20 тыс. тенге специалисту Управления государственных доходов по Алатаускому району, сообщает Zakon.kz.

Как поясняется, мужчина хотел избежать административной ответственности за выявленные нарушения во время налоговых проверок, в частности, за отсутствие регистрации в качестве ИП и контрольно-кассового аппарата при продаже товаров в арендованном контейнере.

«В настоящее время органами государственных доходов по г.Алматы, в рамках «Акции по борьбе с «теневой экономикой» проводятся рейдовые проверки на рынках города на предмет налоговой регистрации, наличия и применения контрольно-кассовых аппаратов», - отметили в ДГД.

В связи с чем налоговый орган призывает казахстанцев сообщать о противоправных действиях, как сотрудников органов госдоходов, так и лиц, предлагающих взятки, по телефону доверия службы внутренней безопасности ДГД по Алматы 279-29-56 или 8 778 918 60 15.


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