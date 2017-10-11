Нигматулин: Выходите замуж за военных
11 октября 2017, 11:40
Сейчас военнослужащим будет невыгодно разводиться.
Депутаты мажилиса парламента РК одобрили в первом чтении поправки по вопросам жилищных отношений, предусматривающие жилищные выплаты военнослужащим. При обсуждении законопроекта депутатов заинтересовал вопрос, как будут осуществляться выплаты супругам военнослужащих в случае развода, передает корреспондент Zakon.kz.
На этот счет заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров в шутку заметил, что «кто в доме хозяин, тому и будут» выплачивать.
Также мажилисмены поинтересовались, кому достанутся выплаты при разводе в случае, если оба супруга будут являться военнослужащими.
«На самом деле, в жизни бывает всякое, в случае развода супруге военнослужащего перестанут выплачиваться жилищные выплаты, поскольку она выбывает из состава членов семьи. А все те выплаты, которые произведенные до расторжения брака являются имуществом, нажитым совместным путем и будут делиться на общих основаниях, поэтому сейчас военнослужащим не будет выгодно разводиться, поскольку значительно уменьшится сумма выплат», - сказал Т. Мухтаров.
Он напомнил, что основной целью поправок является обеспечение жильем всех нуждающихся военнослужащих.
«Это сейчас Талгат Сабитович месседж отпустил в общество - выходите замуж за военных, они приказом все будут делать», - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.
Ксения Давыдова, Астана.
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