Нигматулин: Выходите замуж за военных

Сейчас военнослужащим будет невыгодно разводиться.

Депутаты мажилиса парламента РК одобрили в первом чтении поправки по вопросам жилищных отношений, предусматривающие жилищные выплаты военнослужащим. При обсуждении законопроекта депутатов заинтересовал вопрос, как будут осуществляться выплаты супругам военнослужащих в случае развода , передает корреспондент , передает корреспондент Zakon.kz





На этот счет заместитель министра обороны РК Талгат Мухтаров в шутку заметил, что «кто в доме хозяин, тому и будут» выплачивать.





Также мажилисмены поинтересовались, кому достанутся выплаты при разводе в случае, если оба супруга будут являться военнослужащими.





«На самом деле, в жизни бывает всякое, в случае развода супруге военнослужащего перестанут выплачиваться жилищные выплаты, поскольку она выбывает из состава членов семьи. А все те выплаты, которые произведенные до расторжения брака являются имуществом, нажитым совместным путем и будут делиться на общих основаниях, поэтому сейчас военнослужащим не будет выгодно разводиться, поскольку значительно уменьшится сумма выплат», - сказал Т. Мухтаров.





Он напомнил, что основной целью поправок является обеспечение жильем всех нуждающихся военнослужащих.





«Это сейчас Талгат Сабитович месседж отпустил в общество - выходите замуж за военных, они приказом все будут делать», - сказал спикер мажилиса Нурлан Нигматулин.



