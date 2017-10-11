Свои предложения в законопроект о жилищных отношениях внесли «акжоловцы»

Неужели сотрудникам правоохранительных органов нужно подставляться под бандитскую пулю, чтобы семья не осталась на улице? – с таким вопросом обратился Азат Перуашев к разработчикам законопроекта о жилищных отношениях в ходе его обсуждения в первом чтении на пленарном заседании Мажилиса, сообщает Zakon.kz.





Данный законопроект предусматривает совершенствование системы обеспечения жильем казахстанских военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел. На рассмотрение рабочей группы депутатами фракции «Ак жол» вносились поправки, касающиеся возможности приватизации служебного жилья семьей военнослужащего в случае его смерти. Поправка не была поддержана разработчиками.





Сегодня на пленарном заседании Азат Перуашев напомнил о внесенной поправке и задал вопросы по этой проблеме разработчикам законопроекта.





Он подчеркнул, что поправка вносилась в целях защиты семей сотрудников правоохранительных органов в случае их внезапной смерти. Так, в ДПК «Ак жол» имеются обращения семей сотрудников, имеющих стаж более 20 лет, которым отказано в приватизации жилья только потому, что сотрудник умер, не успев оформить документы на приватизацию.





«Почему семьям умерших сотрудников правоохранительных органов с огромным стажем работы отказывают в приватизации арендного жилья? Единственным аргументом разработчиков является то, что сотрудник не погиб при исполнении служебных обязанностей, а умер от болезни. Так неужели им нужно было подставляться под бандитскую пулю, чтобы семья не осталась на улице?» - обратился руководитель фракции «Ак жол» к разработчикам-представителям госорганов.





Отвечая на вопрос, вице-министр по инвестициям и развитию Роман Скляр заверил, что данный вопрос будет отработан в ходе второго чтения.





В этой связи председатель Мажилиса Нурлан Нигматулин добавил, что фракция обращалась к нему тоже - эту проблему он обсуждал с Перуашевым. Поэтому спикер Мажилиса поручил разработчикам, несмотря на их же отрицательный ответ, вернуться к этому вопросу и найти решение проблемы.



