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Группу автоворов, пользующихся кодграбберами, поймали в Астане

12 октября 2017, 10:47

Полицейские поймали подозреваемых с поличным.

Сотрудниками криминальной полиции ДВД столицы 11 октября за совершение ряда краж из салонов автомашин задержана преступная группа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.

В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое местных жителей, в возрасте от 27 до 32 лет, двое из которых ранее судимы за совершение краж.

"Злоумышленники проникали в салоны автомашин, используя «кодграббер», подбирая автомобили, припаркованные возле детских учреждений (школы, детские сады), торгово-развлекательных центров и рынков. Граждане, оставляя сумки, сотовые телефоны и иные ценные вещи в салоне автомашин, становились жертвами воров", - рассказали в ДВД.

Полицейские поймали подозреваемых с поличным.

Проводится досудебное расследование по статье «кража». Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проверяется их причастность к нераскрытым аналогичным преступлениям на территории города.

"Департамент внутренних дел Астаны настоятельно рекомендует гражданам столицы не оставлять ценные вещи и деньги в салоне автомашин, так как воры могут открыть автомобили, как с использованием современных технических средств, так и разбив стекло. Будьте бдительны к сохранности своего имущества", - обращаются в полиции к населению.

фото: Veddro.com

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