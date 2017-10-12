Группу автоворов, пользующихся кодграбберами, поймали в Астане
12 октября 2017, 10:47
Полицейские поймали подозреваемых с поличным.
Сотрудниками криминальной полиции ДВД столицы 11 октября за совершение ряда краж из салонов автомашин задержана преступная группа, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Астаны.
В ходе комплекса оперативно-розыскных мероприятий задержаны трое местных жителей, в возрасте от 27 до 32 лет, двое из которых ранее судимы за совершение краж.
"Злоумышленники проникали в салоны автомашин, используя «кодграббер», подбирая автомобили, припаркованные возле детских учреждений (школы, детские сады), торгово-развлекательных центров и рынков. Граждане, оставляя сумки, сотовые телефоны и иные ценные вещи в салоне автомашин, становились жертвами воров", - рассказали в ДВД.
Полицейские поймали подозреваемых с поличным.
Проводится досудебное расследование по статье «кража». Задержанные водворены в изолятор временного содержания ДВД Астаны. Проверяется их причастность к нераскрытым аналогичным преступлениям на территории города.
"Департамент внутренних дел Астаны настоятельно рекомендует гражданам столицы не оставлять ценные вещи и деньги в салоне автомашин, так как воры могут открыть автомобили, как с использованием современных технических средств, так и разбив стекло. Будьте бдительны к сохранности своего имущества", - обращаются в полиции к населению.
фото: Veddro.com
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4882881-783dc349b49ae9940ff1e1a5e3dd4881
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...