В Алматы условно осужденная женщина получила еще один срок за дачу взятки полицейскому

В Алматы осуждена женщина, пытавшаяся дать взятку полицейскому, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД города.





Напомним , 27-летняя уроженка Монголии, жительница Алматинской области, была задержана в июне этого года в служебном кабинете отдела службы пробации Ауэзовского района ДУИС по Алматы при проведении специальных оперативных мероприятий сотрудниками УСБ ДВД Алматы и ГСБ ДУИС по Алматы после передачи должностному лицу денежных средств в размере 50 тысяч тенге.





«В наше производство поступил рапорт от инспектора отдела службы пробации Ауэзовского района ДУИС по Алматы капитана юстиции Оспанова Сухрапа о том, что условно-осужденная Ауэзовским районным судом по ст.ст.24 ч.3, 191ч.2 п.1,3,4 УК РК гр. А., 1990 г.р., пытается дать взятку в сумме 50 тысяч за облегчение отбывания своего наказания/ В тот же день данный факт зарегистрирован в ЕРДР по признакам состава уголовного правонарушения, предусмотренного ст. 367 ч.1 УК РК и начато досудебное расследование. В рамках судимости за грабеж гражданка А. имела пробационный контроль, согласно которому ей был запрещен выезд за пределы города. Однако сотрудником, ведущим данный контроль, было зафиксировано, что она дважды выезжала из Алматы. На основании выявленных фактов должностное лицо готовило представление в суд об изменении меры контроля», - сообщил начальник Управления собственной безопасности ДВД города Алматы полковник полиции Айдын Кабдулдинов.





Как сообщили в полиции, пойманная на даче взятки женщина была приговорена к реальному сроку - 2,5 года лишения свободы с отсрочкой на 5 лет.



