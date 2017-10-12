Во Вьетнаме жертвами наводнения стали 48 человек
12 октября 2017, 14:07
Ранее сообщалось о 29 погибших.
Число погибших в результате наводнений, вызванных проливными дождями в северных и центральных провинциях Вьетнама, возросло до 48 человек, еще 22 числятся пропавшими без вести, сообщает местная газета VnExpress, передает РИА Новости.
Как сообщает издание, в четверг утром семь домов в провинции Хоабинь на севере страны были разрушены в результате схода оползня. Под завалами остались 18 человек, на данный момент были спасены только трое, восемь человек погибли.
Дожди обрушились на регион во вторник. В некоторых районах ливни вызвали сходы оползней. В среду власти северной провинции Хоабинь объявили чрезвычайное положение в связи со стихией.
Более пяти тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах.
По данным издания, в прошлом году тропические штормы и наводнения нанесли Вьетнаму ущерб в размере 1,75 миллиарда долларов. Погибли 264 человека.
Фото © AFP 2017 / Vietnam News Agency
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