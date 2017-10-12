В России гаишникам разрешили тормозить машины вне постов и проверять пассажиров

Инспекторы вновь получают право останавливать машины и мотоциклы для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах. Такая норма содержится в опубликованной финальной версии регламента МВД с правилами взаимодействия инспекторов ГИБДД и водителей. Эксперты обращают внимание на ряд появившихся в регламенте важных уточнений, которые в перспективе позволят гражданам эффективнее защищать свои права,

Приказ МВД №664 вступит в действие уже 20 октября. И по новому регламенту, инспектор ГИБДД сможет останавливать машины и мотоциклы для проверки не только на стационарных постах, но и в любом месте дороги. При этом инспекторам разрешено проверять документы не только у водителя, но и у пассажиров.

Документы надо будет передавать инспектору без обложки и "удерживающих устройств" вроде железных цепочек, которыми некоторые водители пристегивают права, чтобы инспектор не забрал их. При этом сам сотрудник ДПС при общении с водителем не должен допускать "любые виды высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений", а также грубить и хамить, говорится в приказе.



