В России гаишникам разрешили тормозить машины вне постов и проверять пассажиров
12 октября 2017, 15:03
МВД России подготовило финальную версию нового регламента, в котором появились дополнения.
Инспекторы вновь получают право останавливать машины и мотоциклы для проверки документов в любом месте на дороге, а не только на стационарных постах. Такая норма содержится в опубликованной финальной версии регламента МВД с правилами взаимодействия инспекторов ГИБДД и водителей. Эксперты обращают внимание на ряд появившихся в регламенте важных уточнений, которые в перспективе позволят гражданам эффективнее защищать свои права, сообщает "Коммерсант".
Приказ МВД №664 вступит в действие уже 20 октября. И по новому регламенту, инспектор ГИБДД сможет останавливать машины и мотоциклы для проверки не только на стационарных постах, но и в любом месте дороги. При этом инспекторам разрешено проверять документы не только у водителя, но и у пассажиров.
Документы надо будет передавать инспектору без обложки и "удерживающих устройств" вроде железных цепочек, которыми некоторые водители пристегивают права, чтобы инспектор не забрал их. При этом сам сотрудник ДПС при общении с водителем не должен допускать "любые виды высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений", а также грубить и хамить, говорится в приказе.
При этом из финальной редакции нового регламента убрали запрет сотрудника ГИБДД на курение при общении с водителем. Одновременно была уточнена процедура проверки водителя на опьянение: если медицинское освидетельствование не выявило опьянения, инспекторы обязаны вернуть водителя к автомобилю.
Попутно из регламента убрали возможность изъятия водительских прав и снятие номеров. И инспектору теперь можно предъявлять и бумажный полис ОСАГО, и распечатку электронного.
В перечне обязанностей инспектора также появился пункт "обязательное выявление причин и условий, способствующих совершению любого правонарушения", заставляющий гаишников более тщательно и качественно рассматривать случаи нарушений. При этом в новый регламент заложены возможность обжалования действий инспектора в досудебном порядке и уведомления участников ДТП через СМС о времени и месте рассмотрения дела.
Фото © Авто.Вести.Ru, Павел Блюденов
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