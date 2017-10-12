Водитель, в машине которого во время ДТП погибли чиновники, предстанет перед судом
12 октября 2017, 15:05
Родственники водителя, обвиняемого в аварии, принесли свои соболезнования семьям погибших.
Водитель, в машине которого во время ДТП погибли советник акима ЮКО и депутат, предстанет перед судом, сообщает Otyrar.kz.
"Сегодня детали дорожно-транспортного происшествия полностью расследованы и дело передано в суд. Слушания по делу будут проходить в Туркестане", - сообщил прокурор Туркестана Руслан Абдраимов.
Согласно расследованию, трагическая авария произошла по небрежности водителя автомобиля, в котором ехали чиновники. После ДТП с многочисленными травмами водитель был госпитализирован в больницу. В настоящее время его здоровью ничего не угрожает.
Родственники водителя, обвиняемого в аварии, принесли свои соболезнования семьям погибших.
Напомним, 23 июля 2017 года примерно в 14 ч. 00 мин. на автотрассе Шымкент-Самара на 40 км от города Туркестан произошло столкновение автомашин «Тойота Ланд Крузер Прадо», под управлением жителя города Туркестан, 1985 г.р. и грузовой автомашины «ГАЗ 53», под управлением жителя Сайрамского района, 1980 г.р. В результате дорожно-транспортного происшествия пассажиры автомашины марки «Тойота Ланд Крузер Прадо», житель г. Шымкент 1971 г.р. и житель Махтааральского района, 1962 г.р. от полученных телесных повреждений скончались на месте пришествия. А водитель автомашины марки «Тойота Ланд Крузер Прадо» доставлен с различными травмами в отделение реанимации. Прибывшие на место происшествие сотрудники полиции установили, что грузовая автомашина «ГАЗ 53» по техническим причинам стояла на правой стороне дороги и водитель занимался ремонтом данного грузовика. В этот момент с заднюю часть грузовика ударилась автомашина марки «Тойота Ланд Крузер Прадо».
Фото: otyrar.kz
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