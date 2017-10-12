Карагандинец осужден за пропаганду экстремистского течения через соцсети
12 октября 2017, 16:56
Он осужден к 4 годам 8 месяцам ограничения свободы.
С начало текущего года за пропаганду и распространение деструктивных религиозных течении сотрудниками органов внутренних дел Карагандинской области задержаны и осуждены 5 человек, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.
2 февраля текущего года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции задержан 39 летний житель города Караганды, у которого был изъят сотовый телефон, который с посредством мобильных приложений распространял пропаганду нетрадиционных религиозных сайтов. Согласно заключения судебной психолого-филологической экспертизы, в предоставленных материалах содержались признаки пропаганды терроризма и публичные призывы к совершению актов терроризма. 2 мая 2017 года 39 летний подозреваемый был осужден к 6 годам лишения свободы, с конфискацией имущества.
12 июля текущего года сотрудниками полиции задержан 38 летний житель города Караганды, который в одном из социальных сети Интернета открыв страницу, размещал информацию пропаганды экстремистского течения. 21 сентября подозреваемый осужден к 4 годам 8 месяцам ограничения свободы.
Согласно, статьи 256 Уголовного Кодекса Республики Казахстан «Пропаганда терроризма или публичные призывы к совершению акта терроризма с использованием средств массовой информации или сетей телекоммуникаций, наказываются лишением свободы до двенадцати лет с конфискацией имущества».
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