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Талдыкорганца задержали за избиение иностранца на улице

12 октября 2017, 17:58

В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».

По сообщению пресс-службы ДВД Алматинской области, 10 октября в одну из больниц Талдыкоргана госпитализировали избитого мужчину - 31-летнего гражданина Российской Федерации, приехавшего к родителям в Талдыкорган из Воронежа, передает Zakon.kz.

Возбудив по факту уголовное производство, полицейские выяснили, что мужчина был избит неизвестным в мкр. Отенай. Предварительно удалось узнать, что выпивший потерпевший со знакомым шли по улице и увидели мужчину, справлявшего нужду. Между сторонами завязался словесный конфликт, переросший в рукоприкладство. И подозреваемый нанес телесные повреждения гражданину РФ.

«Установив одного из очевидцев драки, и по показаниям самого потерпевшего иностранца, оперативники городской полиции выяснили внешность и приблизительный возраст подозреваемого лица. И в ходе организованных розыскных мероприятий задержали 24-летнего местного жителя, которого опознал потерпевший», - пояснили в областной полиции.

Расследование по факту продолжается согласно ст.293 ч.2 УК РК «Хулиганство». Уголовное дело находится в производстве следователей УВД Талдыкоргана. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».

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