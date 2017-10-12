Талдыкорганца задержали за избиение иностранца на улице
12 октября 2017, 17:58
В отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».
По сообщению пресс-службы ДВД Алматинской области, 10 октября в одну из больниц Талдыкоргана госпитализировали избитого мужчину - 31-летнего гражданина Российской Федерации, приехавшего к родителям в Талдыкорган из Воронежа, передает Zakon.kz.
Возбудив по факту уголовное производство, полицейские выяснили, что мужчина был избит неизвестным в мкр. Отенай. Предварительно удалось узнать, что выпивший потерпевший со знакомым шли по улице и увидели мужчину, справлявшего нужду. Между сторонами завязался словесный конфликт, переросший в рукоприкладство. И подозреваемый нанес телесные повреждения гражданину РФ.
«Установив одного из очевидцев драки, и по показаниям самого потерпевшего иностранца, оперативники городской полиции выяснили внешность и приблизительный возраст подозреваемого лица. И в ходе организованных розыскных мероприятий задержали 24-летнего местного жителя, которого опознал потерпевший», - пояснили в областной полиции.
Расследование по факту продолжается согласно ст.293 ч.2 УК РК «Хулиганство». Уголовное дело находится в производстве следователей УВД Талдыкоргана. На время следствия в отношении подозреваемого избрана мера процессуального принуждения «обязательство о явке».
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883038-46c9b9928d20d82b65a2abff2b085957
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...