В Костанайский области районного акима подозревают в мошенничестве

Дело в отношении экс-акима Карабалыского района Каната Габдулина, которого подозревают в мошенничестве и подстрекательстве к даче взятки, поступили в районный суд, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как выяснилось, с февраля по март 2017 года в Карабалыкском районе проводился государственный аудит специалистами ревизионной комиссии по Костанайской области.

«Воспользовавшись данным обстоятельством, с целью завладения чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, используя свое служебное положение, Габдулин, введя своего заместителя в заблуждение о возможности повлиять на результаты проверки госаудита, предложил ему получить у руководителя отдела ЖКХ С.А. и акима поселка Карабалык С.К. денежные средства в виде взятки в сумме 300 000 тенге, за положительное решение при проведении проверки и предоставления аудиторского отчета без указания выявленных нарушений, якобы для дальнейшей передачи должностным лицам ревизионной комиссии», - сообщили в областном суде.

Так, заместитель акима Карабалыкского района 27 февраля сообщает руководителю отдела ЖКХ о 200 тысячах тенге за положительное решение, а с акима посёлка Карабалык - 100 тысяч тенге за аналогичное решение.

«Габдулин через своего заместителя создал ложное мнение о возможности повлиять на решение сотрудников ревизионной комиссии по составлению положительного аудиторского отчета без указания выявленных нарушений и сформировал у руководителя отдела ЖКХ С.А. и акима посёлка С.К. умысел на дачу взятки должностным лицам, то есть специалистам ревизионной комиссии. 1 марта замакима в своем кабинете акимата получил 300 000 тенге от С.А. и С.К. 4 марта Габдулин получил от своего заместителя 300 000 тенге», - отметили в областном суде.

Теперь Габдулин предстанет перед судом по статьям «Мошенничество, то есть хищение чужого имущества, путем обмана и злоупотребления доверием, с использованием своего служебного положения, лицом, занимающим ответственную государственную должность» и «Подстрекательство к даче взятки должностному лицу, в значительном размере».

К слову, на должности акима Карабалыкского района Габдулин работал с 30 сентября 2015 года.