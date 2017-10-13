Погибший в страшном ДТП в Алматинской области парень оказался в машине случайно

В ДТП выжила только женщина.

"Это я помог вытащить женщину. Ремень безопасности отрезал и вытащил ее. Помочь мужчине-водителю я не смог. Потому что у него уже из ушей кровотечение было. Ребенку и парню, которые сидели сзади, тоже не смог. Моих сил не хватило. Потом их тела спецтехникой доставали", - рассказал очевидец.





Родственники чудом выжившей рассказали, что она до сих пор в состоянии шока. Вчера женщину выписали из больницы с диагнозом сотрясение мозга. За рулем находился ее отец, на заднем сидении был семилетний сын. За считанные секунды она лишилась двух дорогих людей.





"В настоящее время уголовное расследование по факту проводится сотрудниками областного управления дознания по статье 345, части 4, УК РК. Также отмечу, что все пострадавшие в этой дорожной аварии, личности их установлены и родственникам сообщено. В настоящее время причины ДТП будут установлены по результатам экспертиз, которые мы начали", - сказал официальный представитель ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.





Полицейские говорят, что, по предварительной версии, водитель не справился с управлением. Четко виден и тормозной путь. Вероятно, шофер пытался вернуть контроль над автомобилем, но не смог.