Жителя Алматинской области подозревают в двойном убийстве
13 октября 2017, 10:04
Жертвами стали сожительница задержанного и арендодатель комнаты, в которой они жили.
В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что в Саркане 4 октября в местную полиции поступил телефонный звонок от диспетчера скорой помощи, который сообщил, что что выехавшие по вызову медики обнаружили в одном из частных домов тела двух человек с признаками насильственной смерти, передает Zakon.kz.
Погибшие - 61-летний владелец дома и 34-летняя женщина, которая снимала у него комнату вместе со своим сожителем. Эксперты обнаружили на теле жертв свежие раны, нанесенные твердым предметом.
"Выдвинув несколько версий, полицейские акцентировали внимание на основной, заподозрив в причастности к преступлению исчезнувшего сожителя потерпевшей, который, как выяснилось, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления", - рассказали в полиции.
Версия стражей порядка подтвердилась после того, как данного мужчину нашли. Он пытался скрыться и был задержан оперативниками криминальной полиции вечером того же дня при выезде из города.
"С учетом тяжести преступления уголовное расследование по факту двойного убийства находится в производстве следователей областного полицейского Департамента. Орудие убийства уже обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела", - отметили в полиции.
В пресс-службе также сообщили, что на время расследования в отношении подозреваемого судом Сарканского района санкционирован арест. И сейчас задержанный мужчина содержится под стражей.
фото: ТВ Центр
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