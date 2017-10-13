Жителя Алматинской области подозревают в двойном убийстве

Жертвами стали сожительница задержанного и арендодатель комнаты, в которой они жили.

В пресс-службе ДВД Алматинской области сообщили, что в Саркане 4 октября в местную полиции поступил телефонный звонок от диспетчера скорой помощи, который сообщил, что что выехавшие по вызову медики обнаружили в одном из частных домов тела двух человек с признаками насильственной смерти , передает , передает Zakon.kz





Погибшие - 61-летний владелец дома и 34-летняя женщина, которая снимала у него комнату вместе со своим сожителем. Эксперты обнаружили на теле жертв свежие раны, нанесенные твердым предметом.





"Выдвинув несколько версий, полицейские акцентировали внимание на основной, заподозрив в причастности к преступлению исчезнувшего сожителя потерпевшей, который, как выяснилось, ранее уже привлекался к уголовной ответственности за тяжкие преступления", - рассказали в полиции.





Версия стражей порядка подтвердилась после того, как данного мужчину нашли. Он пытался скрыться и был задержан оперативниками криминальной полиции вечером того же дня при выезде из города.





"С учетом тяжести преступления уголовное расследование по факту двойного убийства находится в производстве следователей областного полицейского Департамента. Орудие убийства уже обнаружено и приобщено к материалам уголовного дела", - отметили в полиции.





В пресс-службе также сообщили, что на время расследования в отношении подозреваемого судом Сарканского района санкционирован арест. И сейчас задержанный мужчина содержится под стражей.



