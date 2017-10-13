50 млн тенге украли ночью из строительного магазина в Шымкенте

В Шымкенте полицейские раскрыли кражу крупной суммы денег, передает передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД ЮКО.





В ночь со 2 на 3 октября примерно в 2.00 час. в дежурную часть Аль-Фарабийского ОП поступило сообщение о краже из магазина в районе Старого города. Прибыв на место, следственно-оперативная группа установила, что неизвестные лица проникли в один из строительных магазинов и украли оттуда деньги в сумме 50 000 000 тенге.





Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Аль-Фарабийского ОП УВД Шымкента по статье 188 УК РК «Кража». С целью раскрытия данного преступления в отделе полиции создали специальную группу из числа опытных следователей и оперативников.





"В ходе оперативно-розыскных мероприятий были установлены пятеро подозреваемых. Троих задержали по месту жительства в Шымкенте. Они 1994, 1989, 1992 годов рождения. Один из задержанных оказался работником магазина. В качестве вещественных доказательств изъята часть похищенных денег в сумме 8 000 000 тенге, а также автомашина подозреваемых лиц. Деньги вернули законному владельцу", - рассказали в полиции.





В настоящее время полицейскими выясняются все обстоятельства данного происшествия. Подозреваемые арестованы. Проводится досудебное расследование. Оперативниками принимаются меры по задержанию остальных участников преступления.



