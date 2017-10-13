Полуголая астанчанка "оригинально" пыталась вернуть отключенные за долги воду

Специализированным межрайонным административным судом Астаны рассмотрено дело в отношении девушки, которая нашла своеобразный способ подключить отключенную и опломбированную ГКП «Астана Су Арнасы» систему подачи водоснабжения , передает , передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу суда Астаны.





После состоявшегося решения суда по иску Управляющей компании одного из столичных жилых комплексов по выселению из квартиры из-за образовавшейся задолженности по коммунальным услугам, ГКП «Астана Су Арнасы» отключила подачу горячей и холодной воды в квартире должницы.





"Гражданка Б. с целью самовольного подключения подачи воды в подъезде дома, вооружившись сантехническим утюжком, начала паять пластиковые трубы горячей и холодной воды. На попытки охранников обслуживающей компании пресечь ее действия по самовольному подключению, гр. Б. сняла с себя одежду, оставшись в нижнем белье, при этом пригрозив работникам в случае дальнейших попыток оттащить ее от щита, заявить о факте домогательства", - рассказали в суде.





Решением суда правонарушительница привлечена к административной ответственности по ст.434 ч.1 КоАП за хулиганские действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц с наложением штрафа в размере 10 МРП.





Постановление суда вступило в законную силу.