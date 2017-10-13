Число жертв наводнений во Вьетнаме достигло 54, почти 40 человек пропали
13 октября 2017, 11:31
Ливни и наводнения привели к обрушению 200 домов и затопили еще более 30 тысяч.
Жертвами наводнений во Вьетнаме, по последним данным, стали 54 человека, ещё 39 числятся пропавшими без вести, сообщило национальное агентство по чрезвычайным ситуациям, передает РИА Новости.
Ранее сообщалось о 48 погибших и 22 пропавших.
По данным газеты VnExpress, сильнее всего пострадала от наводнений провинция Хоабинь на севере страны, где было объявлено чрезвычайное положение.
Ливни и наводнения привели к обрушению 200 домов и затопили еще более 30 тысяч. Более пяти тысяч семей в центральных провинциях Тханьхоа, Нгеан и Хатинь вынуждены были покинуть свои дома. Власти продолжают эвакуацию местных жителей, проживающих в пострадавших от стихии районах.
Фото © AFP 2017 / Vietnam News Agency
Если вы обнаружили ошибку или опечатку – выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите на ссылку сообщить об ошибке.
Сообщить об ошибке х
4883146-2397b2ebcd40064593ca3b9dcf46ed00
Комментарии
Загрузка комментариев...
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript или заблокирован сайт http://hypercomments.com
Новости партнеров
Загрузка...
Loading...