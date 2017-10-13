Пять человек погибли в страшной аварии в Атырауской области
13 октября 2017, 13:44
"Гелендваген" столкнулся с фурой.
Пять человек погибли в страшной аварии в Атырауской области, сообщает "Мой ГОРОД".
На дорожном участке в микрорайоне "Жулдыз-3" в результате столкновения автомобиля марки "Гелендваген" и фуры "МАЗ" с полуприцепом погибло 5 человек - водитель и пассажиры легкового авто.
"Сообщение об аварии на пульт дежурного поступило в 21.40. Легковой автомобиль двигался из п.Аксай в Атырау, грузовая машина ехала из Атырау в Уральск. В настоящее время начато досудебное расследование по ч.3 ст.345 УК РК (Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами)", - сообщили в пресс-службе ДВД Атырауской области.
В жуткой аварии погиб 29-летний водитель, а также две женщины 58 и 64 лет и двое мужчин 77 и 81 года. Водитель "МАЗа" госпитализирован в областную больницу с переломом голени. Он является жителем Западно-Казахстанской области.
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