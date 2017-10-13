Пять человек погибли в страшной аварии в Атырауской области , сообщает " , сообщает " Мой ГОРОД ".





На дорожном участке в микрорайоне "Жулдыз-3" в результате столкновения автомобиля марки "Гелендваген" и фуры "МАЗ" с полуприцепом погибло 5 человек - водитель и пассажиры легкового авто.