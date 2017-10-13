Полиция Алматинской нашла браконьеров, проводивших охоту на джейранов за деньги

Напомним , в редакцию Zakon.kz прислали материалы, согласно которым группа людей вела незаконную охоту на редких животных в Алматинской области. Фотографии и пояснение к ним были направлены в ДВД региона. И полиция установила личности подозреваемых в браконьерстве.





Как сообщалось в письме, некие Порвиз (возможно, Парвиз) и Руслан проводят охоту за деньги на краснокнижных животных. На фотографиях перед ними и еще тремя мужчинами лежал убитый джейран. Еще на одном фото была запечатлена убитая косуля.





Получив эту информацию, сотрудники природоохранной полиции взялись за проверку и установили личности указанных мужчин, задержав Порвиза и Руслана. Как оказалось, они 1995 г.р. и 1994 г.р. Выяснилось, что один из них раньше работал лесником.





Задержанные дали признательные показания. С их слов, фотографии были сделаны осенью прошлого года, когда они проводили охоту для троих алматинцев на территории частного охотничьего хозяйства, недалеко от села Шелек в Енбекшиказахском районе. В отстреле джейрана признался один из задержанных. При этом у них было изъято незарегистрированное двуствольное охотничье ружье 16 калибра.





Что касается троих алматинцев с фотографий, то их личности тоже были установлены. Мужчин вызвали в РУВД для дачи пояснений. Оружие, о котором говорил автор письма, не автомат Калашникова. Выяснилось, что это нарезные Сайга и CZ, на которые, по предварительным данным, у жителей Алматы имеется разрешение.





"По данному факту зарегистрированы материалы уголовного дела по ст.337 УК РК - незаконная охота. Также задержанным грозит уголовное наказание за незаконное хранение и использование огнестрельного оружия. Расследование уголовного дела поручено сотрудникам Енбекшиказахского РУВД", - рассказал официальный представитель ДВД Алматиснкой области Кобейхан Нурахмет.



