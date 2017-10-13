В Австралии погибли три парашютиста
13 октября 2017, 14:03
По предварительным данным, парашютист, выполнявший одиночный прыжок в воздухе, столкнулся с тандемом, в результате чего парашюты не смогли правильно раскрыться.
Три парашютиста погибли во время выполнения прыжков в штате Квинсленд на северо-востоке Австралии, сообщает новостной портал news.com.au, передает РИА Ноовсти.
Инцидент произошел в пятницу в районе населенного пункта Мишен Бич. На место происшествия прибыла полиция. По данным портала, один из парашютистов упал на участок одного из местных жителей, двое других были найдены на дереве. От полученных при приземлении травм все парашютисты скончались на месте.
Сообщается, что среди погибших двое мужчин и женщина. Один из погибших, предположительно, являлся инструктором.
Как сообщила представитель полиции, по предварительным данным, парашютист, выполнявший одиночный прыжок в воздухе, столкнулся с тандемом, в результате чего парашюты не смогли правильно раскрыться.
"Двое мужчин в возрасте 30 лет и женщина в возрасте 50 были найдены мертвыми на месте", — заявила представитель полиции.
Фото © РИА Новости / Виктор Чернов
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