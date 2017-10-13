На жительницу ВКО, обвинившую экс-депутата в изнасиловании, могут оказывать давление

19-летняя Елена Ивановой, о внезапной пропаже которой сообщалось накануне , нашлась. Как сообщает лидер движения "НеМолчи" Дина Смаилова, ее удерживали какие-то мужчины. А сейчас девушка, по неподтвержденным данным, находится под защитой полиции , передает Zakon.kz





8 октября Елена выехала в Усть-Каменогорск, чтобы уладить вопрос с учебой. Из Усть-Каменогорска она позвонила бабушке, сообщила, что села в маршрутку и едет в Шемонаиху. Но не доехала. И до сегодняшнего дня от девушки не было новостей, телефоны были отключены.





А несколько часов назад Дина Смаилова сообщила, что Елена нашлась.





"Сегодня утром начальник РОВД г. Усть-Каменогорска сообщил родственникам Елены Ивановой, что девушку нашли. Ее удерживали какие-то мужчины, мы сами с Еленой еще не имели возможность говорить. Она находится в РОВД г. Усть-Каменогорска, разговаривала с бабушкой с чужого номера, сообщила что с ней все в порядке и она в безопасности", - написала Дина.





Однако у женщины есть основания опасаться за безопасность девушки.





"По информации, поступившей ко мне, там разворачивается настоящая детективная история, Елену Иванову удерживают сейчас в ДВД г. Усть-Каменогорска, без адвоката ведут незаконные допросы, кто-то кого-то хочет обвинить в мошенничестве. Но мы знаем точно, Елена Иванова отказалась от примирения сторон, Лена была настроена твердо и решительно довести дело до суда. Поэтому сейчас, мы подозреваем, что на Елену Иванову оказывается давление, и раз в ДВД области подтвердили факт удержания, обязательно будет оговор. Это сценарий всех подобных ситуаций. Мы предполагаем, что будет преследования и угрозы физической расправы", - написала Дина.









И позже она сообщила, что Елена находится в квартире, под защитой сотрудника УБОП. Девушка обратилась к руководству ДВД ВКО с просьбой предоставить ей защиту по программе защиты свидетелей.





"Не знаю на сколько все это достоверно! Знаю одно, в деле фигурирует несколько мужчин, которые оказывают давление на потерпевшую, в связи с чем она сейчас под защитой! Я попросила прояснить ситуацию сотрудника, который находится с Еленой в квартире, он отказался давать пояснения", - резюмировала Дина Смаилова.





Напомним, в середине августа появилась информация о том, что на экс-депутата и главу крупной стройфирмы в полицию заявила жительница поселка Октябрьское Восточно-Казахстанской области Елена Иванова. По словам девушки, она стала жертвой длительных домогательств, угроз и изнасилования прямо на работе – на стройплощадке школы в поселке Верх-Уба. Елена работала на объекте маляром.