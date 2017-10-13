В Алматы с моста на ул.Саина прыгнул мужчина

Сейчас на месте образовалась огромная пробка.

Как сообщают очевидцы, с моста на пересечении с улицей Жандосова прыгнул или упал человек. Пока точно неизвестно. М у жчин у госпитализировали, до этого он лежал на земле , передает , передает Zakon.kz





«Тут на аль - фараби мужик с моста прыгнул, все стоят, а я ещё до Саина даже не доехала, - пишут очевидцы в соцсетях».







Публикация от Алматы сегодня (@almaty.today) Окт 13 2017 в 7:36 PDT





Фото: иллюстративное

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