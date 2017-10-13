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В Алматы с моста на ул.Саина прыгнул мужчина

13 октября 2017, 20:07

Сейчас на месте образовалась огромная пробка.

Как сообщают очевидцы, с моста на пересечении с улицей Жандосова прыгнул или упал человек. Пока точно неизвестно. Мужчину госпитализировали, до этого он лежал на земле, передает Zakon.kz

«Тут на аль - фараби мужик с моста прыгнул, все стоят, а я ещё до Саина даже не доехала, - пишут очевидцы в соцсетях».


Фото: иллюстративное
fakty.ictv.ua

Видео: almaty.today

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