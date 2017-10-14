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В Алматы Toyota налетела на кусок бетона и пробила колесо

14 октября 2017, 08:02

Водитель возмущен отсутствием дорожных знаков, предупреждающих о ремонте.

На улице Рыскулбекова, восточнее улицы Саина ведутся ремонтные работы, передает Zakon.kz.



Водитель Toyota повернул с ул. Саина на ул. Рыскулбекова. Стоит отметить, что на данном участке дороге достаточное освещение, однако водитель в самый последний момент заметил, что правый ряд огорожен бетонными стойками.



Автомобиль налетел на эту стойку, передняя часть машины повреждена.



Водитель возмущен отсутствием дорожных знаков, предупреждающих о ремонте.





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