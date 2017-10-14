В Алматы Toyota налетела на кусок бетона и пробила колесо
14 октября 2017, 08:02
Водитель возмущен отсутствием дорожных знаков, предупреждающих о ремонте.
На улице Рыскулбекова, восточнее улицы Саина ведутся ремонтные работы, передает Zakon.kz.
Водитель Toyota повернул с ул. Саина на ул. Рыскулбекова. Стоит отметить, что на данном участке дороге достаточное освещение, однако водитель в самый последний момент заметил, что правый ряд огорожен бетонными стойками.
Автомобиль налетел на эту стойку, передняя часть машины повреждена.
Водитель возмущен отсутствием дорожных знаков, предупреждающих о ремонте.
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