Тело пропавшего предпринимателя из Мендыкары нашли в камышах
14 октября 2017, 13:32
Мужчина пропал еще 8 октября, на озере Карасор, которое находится вблизи села Аксуат.
Тело пропавшего предпринимателя из Костанайской области нашли в камышах. Об этом сообщают "Костанайские новости" со ссылкой на заместителя руководителя Северного РАОСО КЧС РК Сергея Шмидта.
Мужчина пропал еще 8 октября, на озере Карасор, которое находится вблизи села Аксуат.
Его искали родные, полиция, волонтеры и спасатели. На поиски были брошены большие силы. Все надеялись найти Александра Ильича живым.
Фото: Костанайские новости
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