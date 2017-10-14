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Тело пропавшего предпринимателя из Мендыкары нашли в камышах

14 октября 2017, 13:32

Мужчина пропал еще 8 октября, на озере Карасор, которое находится вблизи села Аксуат.

Тело пропавшего предпринимателя из Костанайской области нашли в камышах. Об этом сообщают "Костанайские новости" со ссылкой на заместителя руководителя Северного РАОСО КЧС РК Сергея Шмидта.

Мужчина пропал еще 8 октября, на озере Карасор, которое находится вблизи села Аксуат.

Его искали родные, полиция, волонтеры и спасатели. На поиски были брошены большие силы. Все надеялись найти Александра Ильича живым.

Фото: Костанайские новости


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