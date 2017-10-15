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Сомнительная авария произошла в Алматы

15 октября 2017, 00:12

Пока неизвестно, кто находился за рулем автомобиля, совершившего ДТП.

Вечером в субботу, 14 октября, в Алматы произошла авария с участием двух автомашин, пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

ЧП произошло на улице Бекмаханова, восточнее проспекта Суюнбая. Автомобиль Toyota RAV-4 двигался по улице Бекмаханова на восток. Водитель собирался повернуть налево и остановился, чтобы пропустить машины, ехавшие по полосе встречного движения. В этот момент он почувствовал мощный удар сзади.

Мужчина бросился на помощь женщине с ребенком, которые находились на заднем сиденье его автомобиля, и не сразу пошел выяснять причины ДТП. Осмотрев пострадавших и вызвав врачей, он отправился искать виновника аварии. Непосредственно позади его машины никого не было, но в повороте налево стоял автомобиль Toyota Camry.

Приблизившись, водитель убедился, что именно эта машина и протаранила его Toyota. Находившийся рядом с автомобилем мужчина был в состоянии алкогольного опьянения. По его словам, за рулем находился не он, а якобы его супруга, которая, испытав шок и стресс, убежала с места происшествия. Мужчина звонил ей и уговаривал вернуться, но так ли это на самом деле, неизвестно.

Водитель пострадавшей Toyota лично не видел, кто находился за рулем, о чем и сообщил прибывшим на место полицейским. Теперь слово за экспертами-криминалистами, которые проведут тщательный осмотр и установят, кто же в действительности находился за рулем.



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