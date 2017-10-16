Эксперт объяснил лидерство Жээнбекова на выборах президента Кыргызстана

"Он выходец с юга, а региональная принадлежность традиционно для Кыргызстана имеет серьёзное значение".

Заведующий отделом Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин в беседе с RT прокомментировал предварительные результаты выборов в Кыргызстане, согласно которым лидирует выдвинутый правящей Социал-демократической партией Сооронбай Жээнбеков.

«Он выходец с юга, а региональная принадлежность традиционно для Кыргызстана имеет серьёзное значение, так как, во-первых, на юге живёт большинство избирателей. Но, исходя из итогов выборов, видно, что на севере он также сумел понравиться. Наверное, за счёт имиджа немногословного крепкого хозяйственника, который не интересуется какими-то отвлечёнными идеологическими конструкциями, а занимается именно хозяйством, экономикой», — сказал он.

Грозин также напомнил, что в своей политической карьере Жээнбеков занимал не только пост премьер-министра Кыргызстана, но и был губернатором Ошской области. При этом, отметил эксперт, в роли президента ему ещё предстоит освоиться на международной арене.

«У него не такой большой опыт внешнеполитической работы. Он не имеет такого широкого круга знакомств, как некоторые другие киргизские элитарии на постсоветском пространстве и на международной арене. Ему будет труднее, надо будет учиться. Но для этого есть МИД, аппарат президента республики, аппарат советников», — заключил Грозин.

Ранее ЦИК Кыргызстана обнародовал данные, согласно которым на президентских выборах лидирует Сооронбай Жээнбеков.

15 октября в Кыргызстане проводились президентские выборы. Всего на пост главы государства претендовали 11 человек.