Полиция Доминиканы задержала подругу погибшей голой россиянки
16 октября 2017, 09:25
Гражданку Украины подозревают в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
Полиция Доминиканской республики задержала подругу погибшей после столкновения со столбом голой россиянки. Об этом агентству РИА Новости сообщил руководитель отдела российского посольства в Венесуэле Зураб Перадзе.
Он пояснил, что стражи порядка подозревают гражданку Украины Иванну Бойрачук в управлении автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время неизвестно, остается ли она под стражей, или ее отпустили.
Напомним, 35-летняя россиянка погибла в Доминикане в результате инцидента, который произошел на дороге в аэропорт Пунта-Каны. Обнаженная женщина высунулась в окно автомобиля и задела головой дорожный знак. С тяжелыми травмами она была доставлена в местную больницу, однако спустя некоторое время скончалась.
Кадр: видео ren.tv
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