Заколовшего парикмахера шампуром мужчину задержали в Новой Москве
16 октября 2017, 12:33
Мужчина уже дал показания и признал вину.
Сотрудники полиции задержали в Новой Москве мужчину, подозреваемого в убийстве шампуром парикмахера из Узбекистана, сообщает «Московский комсомолец».
Убийство произошло около 17:30 в пятницу, 13 октября, в поселке Первомайский. Подозреваемого задержали в тот же вечер. Им оказался 26-летний житель Кировской области, который ранее был судим за кражи и неправомерное завладение автотранспортом.
По данным пресс-службы Главного следственного управления Следственного комитета России по Москве, в отношении задержанного возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Мужчина уже дал показания и признал вину. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее сенатор Совета Федерации Антон Беляков опубликовал видео с моментом нападения на своей странице в Facebook. По словам Белякова, за день до убийства в парикмахерскую, где работал потерпевший, пришел неизвестный мужчина, чтобы подстричься. На следующий день клиент вернулся, заявив, что недоволен своей стрижкой за 200 рублей, и попросил ее исправить. Однако результат мужчину также не устроил.
В итоге он вытащил парикмахера на улицу, нанес ему шампуром три удара в сердце и беспрепятственно покинул место преступления. Пострадавший от полученных травм скончался до приезда скорой помощи.
Фото: Вестник Кавказа
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