Родители юных теннисистов рассказали о том, как воспитать чемпионов

Каждый родитель желает для своего ребенка всего самого лучшего - чтобы он рос здоровым, крепким, смышленым и активным, развивался многосторонне, как физически, так и умственно. По этим и другим причинам многие родители по всему миру отдают своих детей с раннего возраста на занятия спортом, включая большой теннис. Наши казахстанцы - не исключение, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день в Казахстане порядка 6 тысяч детей занимаются большим теннисом, а их родители стремятся воспитать будущих чемпионов. Однако успех того или иного спортсмена зависит не только от желания родителей, но и от того, какие спортивные навыки и фундамент заложены в ребенке с детства. Чтобы взрастить будущую звезду, нужно приложить немало усилий, создать отличные условия для тренировок и предоставить соревновательные возможности. За 10 лет грандиозной работы Федерации тенниса Казахстана под руководством ее президента Булата Утемуратова практически во всех областных центрах были построены теннисные центры с многочисленными кортами, проводятся турниры международного и республиканского масштаба, работает академия «Team Kazakhstan». Уже сейчас наши юные теннисисты показывают достойные результаты на внутренних и международных соревнованиях.

Подводя итоги 10-летнего этапа развития большого тенниса в Казахстане, Zakon.kz решил задать несколько вопросов родителям юных теннисистов в разных регионах страны и узнать их мнение о развитии тенниса в Казахстане.

- Что сподвигло вас отдать ребенка на большой теннис?

Елена Ситникова, Костанай: Моя младшая дочь Екатерина занимается теннисом уже 8 лет. Когда ей было 6 лет, она пошла с дедушкой за компанию на тренировку в теннисный центр. Ей понравилось и она решила заниматься этим видом спорта. Ее никто не уговаривал. Теперь она каждый день с 6 утра самостоятельно ходит на тренировки, лишний раз не сядет за компьютер и не бездельничает. В этом году мы завоевали три вторых места в республиканских турнирах, но стремимся к большим успехам. Помимо этого Катя вошла в состав сборной, и в Кубке Казахстана команда Костаная с ней заняла 7-ое место. Для нашего региона, я считаю, это хороший результат.

Сергей Трайгель, Кокшетау: У меня двое детей занимаются теннисом: Родиона отдали в 6 лет, а Киру в 7 лет - как только открылся теннисный центр в Кокшетау. Я и сам начал заниматься. На преимущества этого вида спорта нам открыл глаза Диас Доскараев. На открытии центра он рассказал нам не только о теннисе, но и о развитии индивидуальных и интеллектуальных качеств ребенка через эту игру. Дочка сразу сказала: «Папа, я влюбилась в теннис!». Сейчас начали участвовать в республиканских турнирах серии Masters. А Родион в этом году попал в список лучших теннисистов страны в своей возрастной категории и сыграл в турнире «БАЛАМ ПОДРОС» к 10-летию Федерации. Мы были счастливы и гордимся его достижениями. Очень приятно, что детям дают такую возможность проявить себя, он почувствовал себя настоящим профессионалом.

Рахматуллин Бахытбек, Талдыкорган: Акбота с 7 лет занимается теннисом. Ей сейчас 11. Рядом с ее школой был теннисный корт. Однажды она попросила заехать и посмотреть, что там происходит. Увидев, как люди играют в теннис, она сказала, что тоже хочет играть. Тренер (Меруерт Каукеева) сразу взяла ее в бесплатную группу, смогла увлечь и заинтересовать игрой. А сейчас Акбота уже победительница турниров «Оранжевый мяч», «Зеленый мяч». Входит в состав сборной. Нам очень приятно, что Федерация постоянно интересуется достижениями и тем как продвигается тренировочный процесс наших детей.

- Что дают ребенку занятия теннисом?

Афанасьева Оксана, город Атырау: У меня теннисом занимаются две дочки – Елизавета (8 лет) и Анастасия (4 года). Лизе было 3 года и 8 месяцев, когда она выбрала для себя теннис. Младшая, наблюдая за сестрой, тоже захотела заниматься теннисом. За время занятий теннисом изменения в характере старшей дочери налицо, не говоря уже о развитии физических данных. Она стала открытой, раскрепощённой, ей легче стало входить в коллектив. После республиканских турниров она почувствовала уверенность в себе. И если сначала мы прививали ей любовь к теннису, то сейчас эта любовь идет от нее самой. Сама просыпается, собирается и бежит. Она стала очень самостоятельной, лидером. Я бы в свои 8 лет так не смогла. Летом выезжали на международный турнир и привезли второе место. Это дало ей возможность оценить свой уровень и стремиться к большему. В своей возрастной категории она выиграла отборочный турнир и вошла в состав сборной. Теперь обучаемся бесплатно. Оплачиваются все поездки на турниры, и это очень большая поддержка для нас.

Аскеров Тофик, Усть-Каменогорск: Мой сын Аллар занимается теннисом 3 года. Все это время его уверенность в себе растет с каждым днем. Он психологически сам себя воспитывает. Любой поединок, спаринг - для него проверка. Эти навыки, приобретенные в спорте, в жизни ему пригодятся. И я рад, что он к этому идет. Без соревновательной практики роста не будет. Ребенок должен видеть свой уровень подготовки. И в этом должны быть заинтересованы в первую очередь родители. Я всегда говорю своему сыну: чем сильнее соперник, тем лучше для тебя. На данный момент мы играем в составе сборной региона до 12 лет.

Какую поддержку оказывает вам Федерация тенниса Казахстана?

Ирина Гальфингер, Павлодар: Ростислав был гиперактивным ребенком, испробовал различные виды спорта, но в итоге выбрал теннис, стал дисциплинированным, целеустремленным и трудолюбивым. Федерация заметила его, когда появились результаты. Сначала нам предоставляли бесплатные корты и мячи, затем выделили тренера для индивидуальных тренировок. Позже Федерация преподнесла нам главный подарок – в 14 лет Ростислав поехал на обучение в академию Рафаэля Надаля в Испании. За год обучения в этой академии он стал совершенно другим ребенком – повзрослевшим и самостоятельным. После этого Ростислава пригласили в академию Team Kazakhstan в Астане, где сейчас он находится на полном обеспечении ФТК. Мы тренировались в разных странах - Чехия, Хорватия, объездили много других европейских стран, беседовали с родителями. Нигде такого нет. Отличное питание, тренировки, очень важно, что есть психолог, врачебная помощь. Занимается усиленно английским. Я с уверенностью доверяю им сына, потому что они заботятся также, как родители. Федерация делает многое для формирования и становления спортсменов.

Габит Омарханов, Караганда: У меня двое сыновей занимаются теннисом. Старшего зовут Малик, младшего – Амир. В пять лет мы отдали Малика на теннис. С первых дней он стал выделяться: у него получались удары и слева, и справа. Когда ему было 9 лет, его заметил Эрик ванн Харпен, тогда он был самым маленьким среди тех, кого отобрали. Сейчас он уже 2 года живет в академии Team Kazakhstan на полном обеспечении и видит себя профессиональным теннисистом. Я сейчас не способен нести такую нагрузку в финансовом плане. Я бы не смог дать своему сыну того, что дает Федерация. А благодаря ФТК и Булату Жамитовичу, мой сын в числе тех, на кого возлагается большая надежда. Участвует в международных турнирах. Сейчас находится в США на сборах с членами Национальной сборной, готовится к новому сезону. А младший сын Амир в этом году стал чемпионом Казахстана по программе «Теннис до 10». Я очень горжусь достижениями сыновей.

Марина Озерная, город Алматы: Мой сын Данил полностью обеспечен Федерацией тенниса и живет в Астане в Tennis Team Hotel, где есть хорошее питание, постоянные тренировки. Поездки на соревнования также оплачивает Федерация. После того, как Данил выиграл два турнира, его отправили в Испанию в Академию Надаля. Но как бы Испания не была хороша, тренироваться в Астане моему сыну нравится больше, за это спасибо его тренеру Юрию Щукину - за веру, терпение и поддержку. Иметь такую поддержку от Федерации тенниса и профессиональных тренеров как Юрий Щукин и Дмитрий Костецкий - дорогого стоит. Он гордится и восхищается своими тренерами.

Шухрат Ташбулатов, Шымкент: Все тренеры говорят, что Достанбек человек со стержнем. С января 2014 года Федерация нам начала помогать - выделили тренера, оплачивали поездки, дали возможность тренироваться бесплатно в любом городе. Так мы улучшили свои результаты. Первым из казахстанских детей он в 14 лет был на 10 месте в Теннис Европа. И где бы мы не планировали турниры, нам не отказывают в помощи. Оплачивают все поездки. В этом году выиграл 2 турнира ITF Juniors. Обрадовал нас тем, что поступил на грант в Южно-Казахстанский государственный университет. В этом году его начал тренировать Игорь Леонидович Зорин. Они нашли общий язык, у Достана загорелись глаза. В ноябре Федерация отправила Достана в США на сборы с нашими теннисистами. Там он участвовал в крупных международных турнирах и добился большого успеха. Он стал финалистом в парном разряде турнира Eddie Herr ITF. И дошел до финала одиночного разряда турнир Orange Bowl International Championships, который считается неофициальным чемпионатом мира по большому теннису. Это самые крупные юниорские турниры, куда съезжаются лучшие теннисисты мира. Благодаря этим достижениям, мой сын вошел в ТОП-40 мирового рейтинга. И получил возможность участвовать в юниорском Australin Open. И в этом нас Федерация тоже поддержала.

Как вы оцениваете развитие тенниса в Казахстане?

Калдыбеков Данияр, город Тараз: Неоднократно выезжая за границу на международные соревнования, благодаря поддержке Федерации, у нас была возможность пообщаться с родителями из других стран. Они завидуют и спрашивают, как бы к нам попасть. В некоторых странах у детей вообще нет возможности выезжать. Наши дети очень довольны, ведь идет разносторонее развитие. Сборная Жамбылской области в этом году впервые в истории региона заняла третье место в Кубке Казахстана, обыграв чемпионов - команду Алматы. Это значит, что сейчас регионы уже обгоняют Астану и Алматы, растет конкуренция и это только радует. Жизнь кипит вокруг тенниса. У нас есть будущее, и оно очень яркое.

Байдаулетов Бахытжан, Астана: Отдали Дану на теннис в 5 лет. С 2011 года она занимается профессионально. У нее очень много достижений, сейчас она первая ракетка в своей возрастной категории. Вошла в состав сборной Казахстана до 12 лет, участвовала в командном первенстве Азии и завоевала бронзовую медаль. Мы, родители, чувствуем, что уделяется много внимания со стороны Федерации именно детскому теннису. Это нас очень радует. В областных центрах проводятся международные соревнования. Приезжают звезды мирового тенниса. У детей есть стимул, мотивация. Я очень доволен своим выбором. Можно сказать, я попал в точку в выборе спорта для дочери. Развивается теннис в регионах, и очень много детей приходят в теннис. Это хорошо, в правильной конкуренции рождаются чемпионы.

Сулеймен Эльмира, Актау: Алан занимается теннисом с 4 лет. Я сама 15 лет профессионально занималась теннисом, кандидат в мастера спорта по большому теннису. Я вижу, как мой ребенок старается и стремится, после садика бежит сразу на занятия. Радует, что сейчас во всех регионах есть корты. Хочется, чтобы именнно детям из регионов уделялось больше внимания. Но также нужно повышать квалификацию тренеров. В свое время меня тренировали специалисты с колоссальным опытом, а сейчас тренеры очень молодые. У них опыт работы чуть больше года. Я считаю, что этого мало.

Ержанов Нурлан, Экибастуз: Сегодня делается все, чтобы теннис стал доступным для всех. Мы, родители, видим, слышим, понимаем, что за перспективными ребятами следят и их ведут к достижениям. И в нашем регионе есть примеры, когда детям предоставлялись гранты от Федерации. Постоянно проводятся семинары для тренеров, в регионы приезжают наши звезды тенниса, специалисты, общаются с детьми, с родителями. Очень серьезно относятся к развитию тенниса в Казахстане. Между Федерацией и родителями есть диалог и понимание. Это очень важно для нас.

Отметим, все родители единодушны во мнении: доступность тенниса в Казахстане - главный приоритет для его развития. А правильные взаимоотношения родителей и Федерации дают возможность воспитать будущего чемпиона. Также все родители отметили, что чем активнее Федерация ведет свою деятельность, тем больше детей отдают предпочтение этому виду спорта.